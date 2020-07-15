Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 июля 2020 года

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 6 248 человек. Общее число заразившихся превысило 739 тысяч, из них почти 513 тысяч вылечились. Умерли 11 614 пациентов.
Граждан России на отдых сейчас готовы принимать восемь стран – Турция, Куба, Египет, Объединенные Арабские эмираты, Мексика, Хорватия, Мальдивы и Доминикана. Об этом сообщили в отечественной Ассоциации туроператоров.
Минздрав отменил справки об отсутствии коронавируса при заселении в санатории. Выпущенный ранее приказ об обязательных справках отменяется.
Посещаемость публичных мест в Москве после отмены карантина восстанавливается неравномерно. В бизнес-центрах сейчас около трети посетителей от мартовского уровня, зато автосалонах больше людей, чем до введения ограничительных мер, сообщается в исследовании "МаксимаТелеком".
Коронавирусом в мире заразились более 13,14 миллиона человек, сообщают в Университете Джона Хопкинса. Скончалось свыше 574 тысяч пациентов. В США – около 3,37 миллиона инфицированных, в Бразилии – 1,88 миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 230 642
Умерли – 4 205
Выздоровели – 165 966
Коронавирус в России
Заболели – 739 947
Умерли – 11 614
Выздоровели – 512 825
Коронавирус в мире
Заболели – 13 140 990
Умерли – 574 980
Выздоровели – 6 970 833
Статистика коронавируса в России и мире на 15 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|230 642
|4 205
|165 966
|Россия
|739 947
|11 614
|512 825
|США
|3 370 534
|123 670
|1 084 059
|Весь мир
|13 140 990
|574 980
|6 970 833
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Девушка весит 89 кг
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
Нянька шпилится с афганцем
Как давно у вас был интим
Цымбалюк - Романовская умницо, пионистко, красавицо, пионэрко занимается чёрной магией?
Я красивый и умный
Мне так стыдно
Закат
Я беременна мне 16