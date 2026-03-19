Собянин заявил о планах создания нового маршрута от Шелепихинского шоссе до СЗХ

Жители запада и северо-запада Москвы скоро забудут о бесконечных объездах, потому что между их районами наконец проложат прямой и быстрый путь.



В Москве продолжают активно связывать между собой соседние районы, чтобы водителям не приходилось делать крюк через центр или МКАД. На этот раз хорошие новости пришли для тех, кто часто ездит между западом и северо-западом столицы.

В своем канале в мессенджере MAX мэр города Сергей Собянин рассказал о строительстве нового маршрута. Дорога пройдет от Шелепихинского шоссе прямо до Северо-Западной хорды. Это решение назревало давно, так как существующая сеть улиц в этом месте уже с трудом справлялась с потоком машин.

Масштаб работ понятен из цифр.

"Всего построим и реконструируем 1,7 километра дорог с двумя полосами движения в каждом направлении. Работы планируем завершить уже в этом году", — сообщил мэр.

На первый взгляд кажется, что меньше двух километров — это немного. Но для плотной городской застройки это огромный объем. Ведь строителям нужно не просто положить асфальт в чистом поле, а полностью переделать существующие участки Новозаводской улицы и Берегового проезда. Это сложный процесс, который требует переноса коммуникаций и перенастройки всей системы движения. Зато результат почувствуют тысячи людей.

Главный плюс новой дороги — это экономия времени. Сейчас путь между районами Хорошево-Мневники и Филевский Парк может занимать неоправданно много времени из-за необходимости петлять по мелким улицам. После открытия прямого участка добираться до работы, поликлиник или школ станет в разы быстрее. Транспортная доступность социальных объектов — один из приоритетов программы, и здесь этот вопрос решается радикально. Люди получат возможность тратить меньше времени на дорогу и больше — на отдых или семью.

Но проект важен не только для автомобилистов. Новые дороги свяжут важные точки на карте города. В частности, прямой путь появится от Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева и жилых кварталов Филевского Парка к ключевым транспортным узлам. Речь идет о станциях метро "Мневники" Большой кольцевой линии и "Шелепиха" Московского центрального кольца. Также дорога обеспечит удобный подъезд к перспективной Рублево-Архангельской линии и городскому вокзалу Москва-Сити на четвертом диаметре (МЦД-4).

Как только строители закончат укладывать финальный слой асфальта, городские службы займутся наземным транспортом. Маршрутную сеть автобусов и электробусов скорректируют. Появятся новые остановки там, где их раньше не было. Это сделает поездки по городу логичнее и проще. Важно, что все работы идут по графику. Город поставил цель сдать объект до конца текущего года, и на данный момент нет никаких причин сомневаться в этих сроках. Новая связка станет еще одним важным элементом транспортного каркаса Москвы, который делает жизнь в мегаполисе комфортнее.