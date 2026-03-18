"Это вызывает улыбку": Авербух ответил Галич на обвинения в жестокости

Многолетний конфликт между прославленным фигуристом и популярной ведущей вспыхнул с новой силой после того, как в прессу просочились подробности их личной неприязни.



За кулисами ледовых шоу кипят страсти, которые порой оказываются намного горячее того, что видит зритель на экране. На этот раз в центре внимания оказалась Ида Галич, которая решила высказать все, что она думает о методах работы Ильи Авербуха. Ее откровения о закулисье большого спорта стали настоящей сенсацией.

Блогерша вспомнила события пятилетней давности, когда она готовилась к выходу на лед в популярном проекте. По словам Иды, она потратила два месяца на изнурительные тренировки, но в последний момент все сорвалось. Причиной стал жесткий конфликт с Ильей Авербухом, последствия которого ощущаются до сих пор.

"Мы до сих пор сквозь зубы разговариваем", — призналась Галич.

Ведущая не стала подбирать мягких слов и прямо заявила, что большинство фигуристов — "люди жестокие и грубые". По ее версии, именно личная ссора с продюсером закрыла ей путь в шоу, несмотря на все приложенные усилия.

Илья Авербух, узнав о претензиях в свой адрес, не стал вступать в долгие дискуссии. В разговоре с изданием StarHit он дал понять, что слова Иды не вызвали у него ничего, кроме иронии. Артист считает, что обвинения в его адрес беспочвенны и не имеют под собой реальной основы.

"Это просто вызывает улыбку. В данной ситуации вообще говорить не о чем", — ответил Авербух на выпады Галич.

Фигурист подчеркнул, что вспоминать о неучастии в проекте спустя столько лет по меньшей мере странно. Он полагает, что блогерша просто использует популярное шоу как повод для громких заголовков и привлечения внимания к своей персоне.

Продюсер объяснил, что подготовка к телевизионному проекту — это сложный процесс, в ходе которого многие претенденты отсеиваются еще до начала съемок. По его словам, Ида готовилась несколько лет назад, но это была лишь предварительная стадия.

Авербух настаивает на том, что никакой личной расправы или исключения из уже идущего проекта не было. Он отметил, что участники часто не попадают в основной состав по разным техническим или творческим причинам, но всегда могут попробовать свои силы позже. Тем не менее, Галич осталась при своем мнении, назвав атмосферу в шоу невыносимой, а отношение к артистам — бесчеловечным.