Дни.ру
"Статины – двоюродные братья антибиотиков": Мясников раскрыл неожиданную правду о популярных таблетках

Известный телеврач Александр Мясников поделился в своем блоге любопытным фактом. Оказывается, привычные многим лекарства от холестерина имеют гораздо больше общего с пенициллином, чем мы привыкли думать.

"Статины — двоюродные братья антибиотиков", — именно так доктор охарактеризовал эти препараты.

И те, и другие на самом деле происходят от обычных грибов. Пенициллин когда-то выделили из плесени, а самый первый статин получили из гриба под названием аспергиллус.

Эту связь первым обнаружил японский ученый Акиро Эндо. Он понял простую вещь: в природе идет постоянная война. В почве грибы вечно воюют с бактериями за выживание и еду. Чтобы победить, они создают настоящее химическое оружие. Это молекулы, которые ломают обмен веществ у конкурентов и подавляют их рост.

Человек просто научился использовать это природное "оружие" в своих целях. Например, чтобы блокировать фермент, который отвечает за выработку холестерина в нашем теле.

Мясников подчеркнул, что грибы — это уникальные природные химики. Они создают активные вещества, которые бьют по самым важным механизмам живых клеток. Именно поэтому они стали источником для множества важнейших лекарств. Из грибов делают не только антибиотики и статины, но и препараты против опухолей, лекарства для сосудов и средства для иммунитета. Можно сказать, что грибы подарили медицине самые мощные инструменты для спасения жизней.

18 марта 2026, 17:10
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "Доктор Мясников"
Telegram @drmyasnikov✓ Надежный источник

