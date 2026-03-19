Московские компании поставляют широкую линейку товаров на рынок Беларуси

Московский бизнес показал рекордные результаты в торговле с Белоруссией, закрыв год с контрактами на огромную сумму.



По итогам 2025 года столичные предприниматели заключили сделки с белорусскими компаниями на 1,6 миллиарда рублей. Это серьезный показатель. Белоруссия давно стала для Москвы ключевым рынком, и сейчас это сотрудничество перешло на новый уровень.

Столичные компании поставляют соседям самую разную продукцию. Это не только продукты питания, но и сложные технические решения. Например, благодаря поддержке Ф (МЭЦ) одна компания договорилась о продаже программного обеспечения, а другая начала оказывать маркетинговые услуги для белорусских заказчиков. Бизнес активно использует возможности города, чтобы выходить на новые площадки.

Хороший пример — участие в международной выставке TIBO. Там московская фирма подписала контракт на поставку специальных ГНСС-приемников. Это радиооборудование, которое с высокой точностью определяет координаты через спутники. Такие приборы востребованы во многих отраслях, и московское качество здесь оказалось вне конкуренции. Все это проходит под брендом "Made in Moscow", который помогает нашим предприятиям находить партнеров быстрее.

Глава МЭЦ Виталий Степанов отметил, что Белоруссия традиционно входит в число главных торговых партнеров Москвы. По его словам, город готов и дальше помогать компаниям закрепляться на этом рынке и выстраивать долгие связи. МЭЦ сейчас предлагает более 30 видов поддержки. Это и обучение экспорту, и помощь с выходом на зарубежные маркетплейсы, и финансовые инструменты вроде грантов или льготных кредитов.

Работа не прекращается. Уже в июне московские предприятия отправятся в Минск с новой бизнес-миссией, чтобы представить свои высокотехнологичные разработки. Это важно для достижения общей цели: к 2030 году объем несырьевого экспорта в России должен вырасти минимум на две трети. Москва здесь выступает локомотивом, последовательно увеличивая выручку своих экспортеров.