Страдающая Тодренко показала, что у нее в бюстгальтере

Регина призналась, что ее тело не выдержало дикого ритма жизни.



Регина Тодоренко всегда пыталась доказать всем, что она — суперженщина. С тех пор как она вышла замуж за Влада Топалова в 2018 году, ее жизнь превратилась в один сплошной забег. Сначала появился первый сын Майкл, потом, летом 2022 года, родился Мирослав. Казалось бы, двое детей — это уже повод немного притормозить и выдохнуть. Но Регина не из тех, кто сидит на месте. Осенью 2025 года в семье снова случилось пополнение, на свет появился третий мальчик, которого назвали Федором.

Вместо того чтобы спокойно восстанавливаться после родов и наслаждаться материнством, ведущая сразу рванула работать. Она из тех людей, которые патологически боятся упустить хоть один шанс или выгодный контракт. Сейчас Регина разрывается между двумя огромными проектами, и съемки идут в разных уголках мира. Она ведет шоу "Ставка на любовь" на жарком Бали и одновременно работает в жюри проекта "Маска".

Постоянные перелеты через океан, дикая смена часовых поясов, работа под софитами и вечный недосып сделали свое дело. Организм просто не выдержал такой нагрузки. Недавно 35-летняя многодетная мама шокировала фанатов. Она призналась, что буквально слегла от полного истощения сил. Вид у нее на последних кадрах был совсем не звездный: бледное лицо, тяжелый взгляд и абсолютное отсутствие энергии. Выяснилось, что у Регины начался мастит. Это когда грудь воспаляется так сильно, что больно даже пошевелиться, а температура зашкаливает.

В своих соцсетях она честно написала, что теперь ее главные спутники — это озноб и невыносимая боль. Страдающая Тодоренко даже показала, что у нее в бюстгальтере. Оказалось, там лежит капустный лист. Звезда была вынуждена прибегнуть к старому народному способу, чтобы хоть как-то облегчить воспаление.

Она призналась, что после третьих родов чувствовала себя всесильной. Ей казалось, что можно не спать ночами, кормить ребенка грудью, бежать на тренировку, а потом лететь десять часов в самолете на съемки. Но это был самообман. Регина поняла, что долго врала самой себе, пытаясь доказать миру, что она "железная".

Теперь ведущая просит других женщин не повторять ее ошибок. По ее словам, через полгода после родов тело еще очень хрупкое. Его нужно беречь, а не загонять до полусмерти. У каждой женщины свой ритм, и не стоит пытаться прыгнуть выше головы, если здоровье кричит о помощи. Раньше Тодоренко уже получала тревожные сигналы от организма, но просто отмахивалась. Она списывала все на обычную усталость, мол, сама выбрала такую жизнь. Но мастит и дикий озноб заставили ее остановиться.

Сейчас Регина пытается восстановиться, но признает, что этот урок дался ей очень дорого. Жертвовать собой ради карьеры — это путь в никуда. Ведь детям в первую очередь нужна здоровая и живая мама, а не изможденная звезда с капустным листом в белье. Теперь она точно знает: материнство и работа на износ — вещи несовместимые, если ты хочешь остаться в строю.