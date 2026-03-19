Четверг 19 марта

15:17Ничего не оставил: почему Баталов лишил старшую дочь денег 13:50Собянин заявил о планах создания нового маршрута от Шелепихинского шоссе до СЗХ 13:45Московские компании поставляют широкую линейку товаров на рынок Беларуси 13:44Геология мифа: почему "вредные" материалы используют в промышленности?
Геология мифа: почему "вредные" материалы используют в промышленности?

242

Многие, читая про опасность того или иного вещества, готовы сразу отменить его применение в производстве.

В современном мире производство, казалось бы, самых простых и привычных вещей чаще всего окутано тайной для обычного человека. Мы точно знаем, что ртуть — вредная, дерево — натуральное, а камень — твердый и не гнется. При этом нас окружают тысячи предметов, в которых так или иначе задействовано множество материалов, о чьих свойствах мы имеем далеко не самое полное представление. Естественно, вокруг них рождается множество мифов и заблуждений, особенно касающиеся здоровья человека.

К примеру ртуть, чьи пары являются ядовитыми для человека, применяется в широчайшем спектре продукции от точных измерительных приборов (термометрах, манометрах и барометрах) до датчиков положения, источниках тока, добыче золота и нанесения золотых покрытий, и даже в лекарственных средствах. Так, оксид ртути и киноварь добавляют в препараты для лечения глазных, кожных и венерических заболеваний.

Казалось бы, этот токсичный материал должен быть раз и навсегда изгнан из обихода — существует и острое, и хроническое отравление ртутью, которое может привести и к летальному исходу. Тем не менее, мы как цивилизация научились жить с этим металлом, и теперь даже работники производств, в технологическом процессе которых есть ртуть, чувствуют себя вполне здоровыми. Помогает в этом научное понимание организации техники безопасности.

Впрочем, бывает и так, что под вал общественной паники попадает и совершенно «невинный» продукт. Речь пойдет о хризотиловом асбесте — на его основе производят более 300 видов промышленной продукции, в том числе всем привычные шифер, водопроводные и канализационные трубы, фасадные плиты, сайдинг и многое другое. Ежедневно мы ходим по улицам городов, где встречаем тот или иной вид хризотиловой продукции.

В Российской Федерации хризотил разрешено применять при контролируемом использовании. Это свод правил, в первую очередь касающийся техники безопасности на производстве. Потребителю важно знать, что он не может встретиться с чистым хризотилом на прилавках строительного магазина — всегда есть связующее вещество.

Так с чем же не повезло хризотилу? Дело в том, что полезный минерал называется одним словом «асбест» с еще одной, родственной группой минералов, которые запрещено использовать во всем мире. Это амфиболовый асбест, которого существует 6 видов. Его запретили потому, что именно амфиболы оказывают негативное влияние на здоровье человека. Они представляют собой сложные гидросиликаты с молекулой железа внутри, которая обеспечивает стойкость к кислотам. За счет этого клетки-уборщики легких, альвеолярные макрофаги, не могут вывести волокна амфиболов из организма человека долгие годы, что провоцирует тяжелые заболевания.

Хризотиловый же асбест представляет собой гидросиликат магния, не обладающий устойчивостью к кислотам. Он выводится из организма за короткий промежуток времени не провоцируя заболевания, и потому его разрешено применять в промышленности. К сожалению, ему просто не повезло с «коллегами».

А вот другой вид промышленного материала, наоборот, не вызывает опасений — а зря. Согласно списку канцерогенов 1 группы Международного агентства по изучению рака (МАИР), древесная пыль является канцерогеном. Особенно остро страдают от неё люди, занятые на заготовке, распиле, обработке дерева, изготовлении мебели и других изделий из дерева в условиях отсутствия личной защиты дыхательных путей и органов зрения, а также правильной системы вентиляции. Полностью биологическая, без грамма химических присадок, древесная пыль может привести к возникновению рака полости носа и околоносовых пазух.

Между тем, еще пару десятилетий назад считалось нормальным пилить и строгать дерево на уроках труда в школах с закрытыми окнами, когда на детях не было ни респираторов, ни защитных очков. В «натуральном» дереве никто не видел угрозы… Это пример обратной стороны мифа, опирающегося на ощущения, а не на науку.

В большинстве случаев опасность того или иного вещества, применяемого в промышленности, определяется огромным комплексом научной работы, которая за десятилетия вдоль и поперек исследует его воздействие на здоровье человека. Результаты этой работы могут быть контринтуитивными — мы используем ртуть, которая является доказанно токсичной, называем безопасным один вид асбеста и запрещаем остальные, а к обычному дереву начинаем относиться с известным опасением.

Впрочем, это и есть научный метод. Более того, современное производство научилось использовать даже действительно опасные вещества безопасным способом. На этом подходе и строится, в частности, развитие нашей цивилизации и технологический прогресс.

19 марта 2026, 13:44
Фото: freepik.com
Собянин заявил о планах создания нового маршрута от Шелепихинского шоссе до СЗХ
Жители запада и северо-запада Москвы скоро забудут о бесконечных объездах, потому что между их районами наконец проложат прямой и быстрый путь. В Москве продолжают активно связывать между собой соседние районы, чтобы водителям не приходилось делать крюк через центр или МКАД.

Московские компании поставляют широкую линейку товаров на рынок Беларуси
Московский бизнес показал рекордные результаты в торговле с Белоруссией, закрыв год с контрактами на огромную сумму. По итогам 2025 года столичные предприниматели заключили сделки с белорусскими компаниями на 1,6 миллиарда рублей.

Какие продукты из Крыма можно приобрести в магазинах и на рынках Москвы
Крымские продукты плотно вошли в жизнь москвичей. Прошло уже 12 лет с момента воссоединения полуострова Крым с Россией, и за это время товары с юга стали привычной частью нашего рациона.

Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"
В Москве представили 90 уникальных разработок Москва показала, на что способны наши инженеры, когда им дают возможности для роста.

ИИ-камеры взяли на контроль состояние 45 тысяч километров подмосковных дорог
Автоматизированная система с искусственным интеллектом с осени прошлого года мониторит состояние региональных дорог Московской области, фиксируя ямы, мусор и состояние разметки. Такие данные привел министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с составом подмосковного правительством. Камеры на служебных автомобилях анализируют видеопоток в реальном времени и автоматически загружают данные о дефектах в систему контроля и планирования работ.

