Геология мифа: почему "вредные" материалы используют в промышленности?

Многие, читая про опасность того или иного вещества, готовы сразу отменить его применение в производстве.

В современном мире производство, казалось бы, самых простых и привычных вещей чаще всего окутано тайной для обычного человека. Мы точно знаем, что ртуть — вредная, дерево — натуральное, а камень — твердый и не гнется. При этом нас окружают тысячи предметов, в которых так или иначе задействовано множество материалов, о чьих свойствах мы имеем далеко не самое полное представление. Естественно, вокруг них рождается множество мифов и заблуждений, особенно касающиеся здоровья человека.

К примеру ртуть, чьи пары являются ядовитыми для человека, применяется в широчайшем спектре продукции от точных измерительных приборов (термометрах, манометрах и барометрах) до датчиков положения, источниках тока, добыче золота и нанесения золотых покрытий, и даже в лекарственных средствах. Так, оксид ртути и киноварь добавляют в препараты для лечения глазных, кожных и венерических заболеваний.

Казалось бы, этот токсичный материал должен быть раз и навсегда изгнан из обихода — существует и острое, и хроническое отравление ртутью, которое может привести и к летальному исходу. Тем не менее, мы как цивилизация научились жить с этим металлом, и теперь даже работники производств, в технологическом процессе которых есть ртуть, чувствуют себя вполне здоровыми. Помогает в этом научное понимание организации техники безопасности.



Впрочем, бывает и так, что под вал общественной паники попадает и совершенно «невинный» продукт. Речь пойдет о хризотиловом асбесте — на его основе производят более 300 видов промышленной продукции, в том числе всем привычные шифер, водопроводные и канализационные трубы, фасадные плиты, сайдинг и многое другое. Ежедневно мы ходим по улицам городов, где встречаем тот или иной вид хризотиловой продукции.

В Российской Федерации хризотил разрешено применять при контролируемом использовании. Это свод правил, в первую очередь касающийся техники безопасности на производстве. Потребителю важно знать, что он не может встретиться с чистым хризотилом на прилавках строительного магазина — всегда есть связующее вещество.

Так с чем же не повезло хризотилу? Дело в том, что полезный минерал называется одним словом «асбест» с еще одной, родственной группой минералов, которые запрещено использовать во всем мире. Это амфиболовый асбест, которого существует 6 видов. Его запретили потому, что именно амфиболы оказывают негативное влияние на здоровье человека. Они представляют собой сложные гидросиликаты с молекулой железа внутри, которая обеспечивает стойкость к кислотам. За счет этого клетки-уборщики легких, альвеолярные макрофаги, не могут вывести волокна амфиболов из организма человека долгие годы, что провоцирует тяжелые заболевания.

Хризотиловый же асбест представляет собой гидросиликат магния, не обладающий устойчивостью к кислотам. Он выводится из организма за короткий промежуток времени не провоцируя заболевания, и потому его разрешено применять в промышленности. К сожалению, ему просто не повезло с «коллегами».

А вот другой вид промышленного материала, наоборот, не вызывает опасений — а зря. Согласно списку канцерогенов 1 группы Международного агентства по изучению рака (МАИР), древесная пыль является канцерогеном. Особенно остро страдают от неё люди, занятые на заготовке, распиле, обработке дерева, изготовлении мебели и других изделий из дерева в условиях отсутствия личной защиты дыхательных путей и органов зрения, а также правильной системы вентиляции. Полностью биологическая, без грамма химических присадок, древесная пыль может привести к возникновению рака полости носа и околоносовых пазух.

Между тем, еще пару десятилетий назад считалось нормальным пилить и строгать дерево на уроках труда в школах с закрытыми окнами, когда на детях не было ни респираторов, ни защитных очков. В «натуральном» дереве никто не видел угрозы… Это пример обратной стороны мифа, опирающегося на ощущения, а не на науку.

В большинстве случаев опасность того или иного вещества, применяемого в промышленности, определяется огромным комплексом научной работы, которая за десятилетия вдоль и поперек исследует его воздействие на здоровье человека. Результаты этой работы могут быть контринтуитивными — мы используем ртуть, которая является доказанно токсичной, называем безопасным один вид асбеста и запрещаем остальные, а к обычному дереву начинаем относиться с известным опасением.

Впрочем, это и есть научный метод. Более того, современное производство научилось использовать даже действительно опасные вещества безопасным способом. На этом подходе и строится, в частности, развитие нашей цивилизации и технологический прогресс.