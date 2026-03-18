Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"

В Москве представили 90 уникальных разработок



Москва показала, на что способны наши инженеры, когда им дают возможности для роста. В 2025 году резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" выдали сразу 90 уникальных разработок. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX. Это не просто сухие отчеты, а реальные технологии, которые уже начинают менять нашу жизнь.

Интеллектуальный портфель столицы пополнился решениями в самых сложных и востребованных сферах: от микроэлектроники до медицины. Одним из лидеров года стал производитель лазерного оборудования. Компания выпустила семь новых продуктов, и шесть из них — это сложнейшие станки для лазерной маркировки и гравировки. Такие машины необходимы на любом современном заводе, и теперь Москва сама обеспечивает свои нужды в этой технике.

Особое внимание стоит уделить сфере информационных технологий. Российские специалисты представили уникальный ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений. Это оборудование, которое позволяет нейросетям и сложным программам работать на запредельных скоростях. Эксперты подтверждают: наш продукт ни в чем не уступает ведущим мировым образцам, а в чем-то даже их превосходит. Это огромный шаг вперед для всей отечественной микроэлектроники.

Не забыли разработчики и про обычный быт горожан. Компания, которая выпускает отечественные банкоматы, зарегистрировала новый автомат. Он умеет не только проводить финансовые операции, но и продавать или пополнять проездные билеты. Это сделает поездки на городском транспорте еще комфортнее.

В медицине также случился важный прорыв. Был представлен препарат для терапии тяжелых форм хронической болезни почек. Это оригинальное лекарство, которое жизненно необходимо тысячам пациентов. Оно поможет людям справляться с болезнью более эффективно.

Всего за время существования "Технополиса" резиденты зарегистрировали уже 818 патентов, лицензий и свидетельств. Это колоссальный объем знаний и технологий. Москва уверенно уходит от зависимости от чужих идей, создавая свои собственные стандарты качества. Каждая такая новинка — это новые рабочие места и уверенность в будущем столичной промышленности. Столица продолжает доказывать, что готова конкурировать на равных с глобальными лидерами рынка без посторонней помощи.