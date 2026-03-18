Какие продукты из Крыма можно приобрести в магазинах и на рынках Москвы

Крымские продукты плотно вошли в жизнь москвичей.

Прошло уже 12 лет с момента воссоединения полуострова Крым с Россией, и за это время товары с юга стали привычной частью нашего рациона. И это не просто дежурные покупки, а настоящие деликатесы, которые украшают и будни, и праздники.

В городе создали все условия, чтобы фермеры из Крыма могли спокойно продавать свой товар. Это выгодно всем. Производители получают рынки сбыта, а мы — свежие продукты прямо с грядки. Самый яркий пример — успех киосков "Ягодные сезоны". Люди готовы стоять в очередях, чтобы купить ягоду с тем самым настоящим ароматом.

Но клубника — это только начало. В 2025 году через один только крупный столичный рынок в Москву завезли больше 25 тысяч тонн крымских товаров. Из них 19 тысяч тонн — это овощи и бахчевые. Арбузы из Крыма тоже стали хитом сезона: их привезли 415 тонн. И это были по-настоящему сладкие и сочные плоды, которые разлетались вмиг.

На прилавках полно сочных яблок, персиков, нектаринов и черешни. Но Крым — это не только фрукты. Поставки пищевой соли выросли в 1,4 раза всего за год. В магазинах все чаще можно встретить крымский зеленый чай, минералку, сладости, рыбные и мясные консервы.

Ассортимент овощей тоже впечатляет. К нам везут все: от картошки и моркови до кольраби, шпината и сладкого перца. Москвичи уже привыкли готовить из этого разнообразия изысканные блюда. Салат с ялтинским луком, хрустящая жареная барабулька или тушеные рапаны стали для многих обычным делом. Крымские продукты выбирают за честный вкус и качество, которое чувствуется сразу. И судя по растущим объемам поставок, эта любовь будет только крепнуть.