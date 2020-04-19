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Коронавирус

Конец даже не в мае: прогнозы по эпидемии коронавируса в России ухудшились

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Несмотря на ожидания врачей, рост числа зараженных в России не останавливается. Более того, каждый день в стране выявляют больше новых заболевших, чем за предыдущие сутки. 
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В связи с этим некоторые эксперты решили пересмотреть свои прогнозы. Теперь наблюдатели опасаются, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 в России не наступит даже в начале мая. 

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Так, старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов считает, что если скорость распространения инфекции не замедлится, страна сможет вернуться к нормальной жизни лишь к концу июня. А пиковая заболеваемость будет наблюдаться в середине мая. 

Ученый ожидает, что при сохранении текущей тенденции число зараженных людей к концу апреля достигнет порядка 70 тысяч человек. Однако сделать более точные прогнозы невозможно: у многих людей заболевание протекает в легкой форме или вовсе без симптомов. Они могут быть основными распространителями инфекции, даже не подозревая о наличии COVID-19 в своем организме. 

Как пишут "Известия", в связи с этим Артур Каримов призвал воздержаться от преждевременного снятия ограничительных мер. В противном случае произойдет новая масштабная вспышка эпидемии. 

19 апреля 2020, 18:20

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