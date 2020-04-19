"Пусть едет на поля": Онищенко врезал Лукашенко за критику российских тестов на коронавирус

Ему решил возразить бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он указал своему оппоненту на некомпетентность в вопросах медицины.
Онищенко обратил внимание, что в России производится несколько видов тест-систем. Специалист заявил, что они достаточно эффективны. Александр Лукашенко, по словам специалиста, должен отправиться на поля – там советы "великого эскулапа" точно пригодятся.
Как пишет РИА "Новости", врач напомнил, что сейчас как раз начался сезон посева пшеницы. Поэтому Лукашенко следовало бы заняться любимым делом и показать работникам сельского хозяйства, как правильно сеять. "А вот здесь – это не его тема", – заключил российский политик.
Специалисты Роспотребнадзора, в свою очередь, также заявили о высокой эффективности российских тестов. Они напомнили, что эти системы успешно выявляли зараженных коронавирусом еще в феврале, когда инфекция еще не вырвалась за пределы Китая.
Популярные темы форума
Ненавижу
Любимая российская актриса
После 30 лет сложно найти..
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Астрологи, что нас ждет?
Не верю в себя
Пропускная система в Москве
Родила от сожителя
Что будет дальше трудно даже представить
Школьная подруга увела мужа