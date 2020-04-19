Путин надеется на "божью помощь" в борьбе с коронавирусом

Не стало исключением и поздравление с Пасхой. В пятницу утром Владимир Путин вновь вышел на связь с напутствием для российских христиан, в котором напомнил о вынужденном характере введенных в России ограничений.
Президент выразил уверенность, что у страны есть все для победы над инфекцией. По его словам, государство обладает сильными наукой и экономикой и перенимает успешный опыт других стран в борьбе с COVID-19. Путин заверил, что власти контролируют ситуацию, знают, что нужно делать и "работают на опережение".
Однако своих сил, по всей видимости, России все же недостаточно. Поэтому глава государства отметил, что страна сможет выстоять перед коронавирусом "с божьей помощи" и пообещал верующим, что все будет хорошо.
Владимир Путин напомнил, что Пасха, которая празднуется в честь воскрешения Иисуса Христа, является символом превосходства жизни над смертью. Поэтому праздник и его традиции помогут российскому народу достойно справиться со всеми испытаниями.
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