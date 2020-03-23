Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе

Гражданина России с коронавирусом госпитализировали на Кубе. Мужчина находится в критическом состоянии, сообщает кубинское министерство здравоохранения.
Отмечается, что россиянин прилетел на Кубу 12 марта. Через неделю у него появились первые симптомы китайской инфекции, сообщает "Российская газета".
По последним данным, на Кубе выявили 40 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся более 500 человек.
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