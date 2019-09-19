Россиян предупредили об опасности клубничных йогуртов

Всего ревизии подверглось 28 марок. 24 от отечественных производителей и по одной от Белоруссии и Швейцарии. Как выяснили специалисты, большая часть из них пригодна для употребления, хотя нашлись и те, которые не стоит брать с прилавков супермаркетов.
Проверку на строгое соблюдение повышенных стандартов качества с блеском прошли йогурты марок "Слобода", "Снежок", "Чудо" и "Эковакино". Как сообщает НСН, все производители используют для создания кисломолочных продуктов свежее молоко. Кроме того, их йогурты даже признали полезными.
Тем не менее, не всем удалось с успехом пройти ревизию специалистов "Роскачества". В клубничном йогурте марки "Талицкий" обнаружили кишечную палочку.
"Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в продукте торговой марки "Талицкий йогурт". Скорее всего, источник этих бактерий – нестерильные условия на производстве", – цитирует официальное сообщение с сайта организации издание URA.ru.
Отметим, что помимо опасных бактерий в йогуртах марок "Вкуснотеево", "Милково", "Б.Ю. Александров" и "Искренне ваш" нашли превышенное содержание дрожжей, нежели это прописано в регламенте. Кроме того, в продуктах "Вкуснотеево" обнаружили следы хлоргекисидина. Специалисты отметили, что это не является нарушением, но говорит о том, что оборудование на производстве плохо промывается.
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