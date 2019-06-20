Назван защищающий от рака продукт

Американские ученые заявили, что употребление йогурта предотвратит развитие аденомы – доброкачественной опухоли, которая может привести к возникновению рака кишечника у мужчин. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на зарубежное медицинское издание.
Специалисты на протяжении 26 лет исследовали здоровье 32 тысяч людей. Они установили, что у мужчин, которые регулярно употребляли йогурт, снизился риск возникновения аденом в толстой кишке. Американские эксперты рекомендуют есть две порции этого продукта в неделю, подчеркивает ToDayNews Ufa.
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