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Здоровье

Названа главная составляющая для работы мозга

Фото: www.globallookpress.com
Мозг человека – сложная, многоуровневая, высокоорганизованная структура. Оказалось, существует продукт, который активно стимулирует его работу.
прочитано 386 раз

Секретный ингредиент раскрыла член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко. По ее словам, это ничто иное как вода.

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Важно отметить, что количество жидкости сильно сказывается на мозговой активности. Так, ее недостаток замедляет работу мозга.

Это напрямую связано с тем, что на 90% мозг состоит из воды. А весь организм в целом, к слову, всего на 60–85%. 

Также для хорошей работы мозга необходимо нормальное кровоснабжение. Оно, в свою очередь, напрямую зависит от функционирования сосудов.

В поддержании оптимальной работы сосудов поможет омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в растительных маслах, орехах, а также в жирных сортах рыбы.

Кроме того, нормализации мозгового кровообращения способствует витамин С и ряд полезных минеральных веществ. Ими богаты различные овощи и фрукты.

19 сентября 2019, 02:08

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