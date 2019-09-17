Ученые назвали лучший фрукт для омоложения

Китайские ученые установили, что употребление плодов архата может замедлить старение организма. Все дело в том, что фрукт положительно влияет на функции гемопоэтических стволовых клеток, которые находятся в красном костном мозге.
К такому выводу исследователи пришли в ходе эксперимента над грызунами. Китайские ученые уверены, что положительные результаты опыта справедливы не только для животных, но и для человека, сообщает "Мир24".
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Не хочу делать минет
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Русские женщины красивы, да. Но почему русские мужчины страшные?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?