Врачи развеяли миф о гипертонии

В отношении этого заболевания существует множество мифов. Основной гласит, что отсутствие различных заболеваний свидетельствует о том, что кровяное давление точно в норме.
По словам специалистов, гипертония – это болезнь, которая длительное время может протекать бессимптомно. Это означает, что даже при отличном самочувствии у человека, его давление крови может увеличиваться.
Такое случается из-за нарушения равновесия механизмов, регулирующих кровяное давление. Сердце начинает тяжелее работать, чтобы запустить кровь в аорту под повышенным давлением. А артерии, в свою очередь, подвергаются разрушению – реакция на повышенное кровяное давление, сообщает ToDay News Ufa.
При длительном протекании такого состояния может начаться повреждение сердца и почек. При этом часто это заболевание обнаруживается случайно из-за отсутствия ярко-выраженных симптомов. Например, человек может обратиться к врачу с головной болью, а в итоге получить абсолютно неожиданный диагноз. В худшем случае о болезни пациент узнает тогда, когда возникают уже осложнения, например, инсульт или инфаркт.
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