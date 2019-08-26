Секрет большой мускулатуры

Осень – то самое время, когда тысячи новичков записываются в тренажерные залы, чтобы укрепить мускулы или сбросить вес. Этих целей вполне можно добиться за несколько месяцев регулярных тренировок. И если для того, чтобы лишиться лишних килограммов, необходимо три-четыре раза в неделю крутить педали велотренажера и отказаться от мучного и сладкого, то с набором мускулатуры все несколько сложнее.

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