Названы вызывающие бесплодие профессии

По словам докторов, связанные с воздействием химикатов и вибрацией виды деятельности негативно сказываются на деторождении. К таким профессиям относятся: маляр, литейщик, гавальник, чистильщик, оператор на АЗС, а также водитель, дорожник, гравер, шлифовальщик, клепальщик.
Для женщин особую угрозу несет работа с микроорганизмами. По данным телеканала "360", в эту группу входят сотрудники медучреждений и исследовательских лaборaторий, водоочистных сооружений, животноводствa и пищевой промышленности.
Кроме того, женщинам не рекомендуется работать укладчиками-упаковщиками, такелажниками и формовщиками, поскольку эти профессии связаны с поднятием тяжести, что негативно влияет на работу женской репродуктивной системы, сообщает RT.
Слабому полу стоит перестать трудиться в экстремальных условиях, в чересчур жарком или холодном климате. Деятельность, связанная с воздействием электрических, электромагнитных и магнитных полей тоже может негативно сказаться на здоровье женщин.
"На репродуктивное здоровье влияет множество факторов: нерациональное питание, вредные привычки, низкая двигательная активность, недостаточный сон, психоэмоциональные перегрузки, которые действуют направленно с производственными факторами риска, увеличивая вероятность патологий репродуктивной сферы", – рассказали в НИИ медицины труда.
По словам экспертов, у мужчин бесплодие могут вызвать все вышеперечисленные негативные условия труда за исключением поднятия тяжести, утверждает НСН.
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