В мире появился новый смертельный вирус
Об инфекции сообщила глава Минздрава Боливии Габриэла Монтаньо. В двух государственных больницах Ла-Паса приняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические меры для борьбы с напастью.
Накануне скончалась одна пациентка. От нее заразились два врача – их поместили в отделение интенсивной терапии с жалобами на лихорадку, мигрень и боли в животе.
В группе риска оказались три человека, которые контактировали с заболевшими незадолго до госпитализации. За их состоянием наблюдают медики.
Как сообщает Sputnik Mundo, в Ла-Пас прибыли три международных эксперта для работы с местными специалистами для определения типа вируса. В лабораториях уже установили, что это не разновидность лихорадки денге, чикунгуньи или гриппа. Образцы направили в Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, США.
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