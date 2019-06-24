Россиянам угрожает коварный вирус

Российские компании пожаловались на компьютерный вирус Troldesh, который шифрует файлы и требует выкуп. Зараженная программа также генерирует трафик на веб-сайтах и майнит криптовалюту, уточняет РБК.
На электронную почту потерпевших приходили письма от имени СМИ, автодилеров и авиаперевозчиков. Представители организаций просили открыть прикрепленный к письму файл – архив с подробностями заказа. После этого вирус проникал на компьютер, передает "Москва 24".
Артистка появилась на публике
Супруг жестко контролирует певицу
Поклонники разочарованы внешним видом артистки
Певица заставляет его надевать презерватив
Популярные темы форума
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Жанна Фриске
Но это не призидент в Грузии
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Мачеха подкатывает к моему парню.
Беременна от пьющего
Вам нравится женщины за рулём?
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Негры.
Влюбилась в парня подруги
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Двойное проникновение
Конфликт в Чемодановке
Подарил машину, а оформил на себя
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Вопрос админу
Как вернуть страсть?
Она верит в гороскоп
Алибасов всех обманул?
продукты в кредит ,с ума вообще сошли.
почему в "Дикси пишут "акция ,а бъют через кассу полную сумму .Это не отговорка ,что ошиблись.
Изнасилована таксистом.