Россиянам угрожает коварный вирус

Российские компании пожаловались на компьютерный вирус Troldesh, который шифрует файлы и требует выкуп. Зараженная программа также генерирует трафик на веб-сайтах и майнит криптовалюту, уточняет РБК.

На электронную почту потерпевших приходили письма от имени СМИ, автодилеров и авиаперевозчиков. Представители организаций просили открыть прикрепленный к письму файл – архив с подробностями заказа. После этого вирус проникал на компьютер, передает "Москва 24".