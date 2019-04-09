Найден вызывающий аутизм ген
Нейробиологи из Медицинского университета имени Сеченова совместно с коллегами из Германии и Нидерландов установили, что ген CDH13 играет важную роль в возникновении и развитии аутизма. По словам специалистов, он кодирует белок кадгерин 13, который участвует в различных процессах мозга.
Исследователи захотели узнать, в каком состоянии – "выключенном" или "включенном" – это вещество может вызвать расстройство. Тогда специалисты провели эксперимент на детенышах грызунов.
Они разделили животных на две группы. У первой команды ген оставался активным, у второй – находился в состоянии покоя. При этом ученые решили подвергнуть стрессу мышат: разлучили их с матерью.
Специалисты выяснили, что грызуны с работающим геном CDH13 смогли быстро привыкнуть к напряженным ситуациям. Что касается второй группы мышей, то они были более осторожными и не спешили проявлять смелость и любознательность.
"Результаты подтверждают, что в развитии психоневрологических расстройств, в том числе аутизма, важную роль играет взаимодействие генов с факторами среды", – рассказал "Известиям" руководитель лаборатории психиатрической нейробиологии Сеченовского университета Клаус-Петер Леш.
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