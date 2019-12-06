Найден сенсационный способ лечения рака

Ученым удалось получить уникальное средство, "модернизировав" вирус коровьей оспы. Убийцу злокачественных опухолей назвали CF33, сообщил онколог из США Юман Фонг, который намерен проверить его в Австралии.
CF33 заразят пациентов с раком груди, желудка, легких, мочевого пузыря и кожи. Пациентам впрыснут вирус непосредственно в опухоли. Затем его опробуют на тех, кто страдает сразу от нескольких видов онкологии.
По результатам лабораторных исследований, вирус убил раковые клетки 60 различных видов, передает Daily Mail. Препарат успешно испытали на мышах. CF33 предназначен для уничтожения любых онкоклеток, он будет "взрывать" их изнутри.
Профессор Фонг пояснил, почему для создания ноу-хау выбрали вирус коровьей оспы. Еще в 1922 году медики заметили странную особенность: у людей, получивших вакцину от бешенства, изготовленную на основе его возбудителя, замедлялся рост опухолей.
Скептики сомневаются в новом методе. Однако Фонг успокаивает: вирус коровьей оспы безвреден для людей, как и его генетически измененная версия.
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