Аспирин назвали эффективным средством против рака

Американские ученые выяснили, что аспирин может снизить риск развития онкологии. Как утверждают медики, предупредить страшное заболевание также помогут физическая активность и отказ от красного мяса.
Специалисты провели масштабное исследование среди 146 тысяч человек в период с 1993 по 2008 год. Согласно результатам эксперимента, низкая доза аспирина уменьшила общий риск смерти от рака на 15%, передает "Царьград".
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