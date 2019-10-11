Найден действенный метод предотвращения болезни Альцгеймера

Суть этого способа заключается в воздействии на иммунные клетки-микроглии. Они формируют важнейшую связь между скоплениями вредных белков и повреждениями мозга. В случае их уничтожения степень урона от тау-белков значительно снизится. Соответственно, это может быть одним из эффективных средств предотвращения старческого слабоумия у человека или замедления его развития.
Как оказалось, у пациентов с болезнью Альцгеймера и некоторыми другими нейродегенеративными заболеваниями в мозге часто обнаруживаются скопления тау-белков. Они формируются незадолго до проявления повреждения тканей мозга на сканировании. Именно эти повреждения провоцируют потерю памяти, у нчеловека появляется спутанность сознания.
Опыт уже провели на мышах. Методика дала положительную динамику и показала эффективность. На сегодняшний день средства лечения болезни Альцгеймера не существует. Кроме того, ее развитие невозможно замедлить.
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