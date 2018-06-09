Ядовитый воздух убивает россиян

Острый экологический вопрос вновь заставил специалистов забить тревогу. По данным Роспотребнадзора, в 2017 году из-за загрязненного воздуха умерло две с половиной тысячи россиян.



Речь идет о тех, кто страдал туберкулезом, пневмонией, астмой и другими патологиями органов дыхания. Более того, под удар попали люди, у которых был диагностирован рак.

От новообразований в 2017 году умерло 265 тысяч россиян. По данным Роспотребнадзора, более тысячи из них пострадали от загрязненной атмосферы, передает Life.ru.

Последний год специалисты регулярно фиксировали в воздухе повышенное содержание таких опасных химических компонентов, как сероводород, бензол, аммиак и другие. Эти ядовитые вещества выделяются в атмосферу промышленными предприятиями и во время природных пожаров.

Эксперты убеждены, что смерть многих жителей Челябинской, Кемеровской, Свердловской, Калининградской областей, а также Бурятии и Хакасии тесно связана с загрязнением воздуха ядовитым газом и тяжелыми металлами. Таким образом, заболеть и умереть от того, чем мы дышим, вполне реально.

Чтобы оценить обстановку с загрязнением атмосферы в нашей стране, специалисты взяли более миллиона проб воздуха. Выяснилось, что в целом концентрация вредных веществ более-менее приемлемая. Однако в некоторых городах ситуация вызывает серьезные опасения.

Жители самых проблемных в этом плане регионов признаются, что устали дышать отравой. Так, в Красноярске из-за слишком высокой концентрации вредных примесей уже объявляли режим "черного неба". В Кемеровской области, в свою очередь, против загрязнения воздуха борются даже простые граждане.