Чистый воздух признали опасным

Отстранение россиян от Олимпиады Студент Бауманки убил возлюбленную Тесты и опросы Дом-2 Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Народ бежал от гроба с Державиным
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
партнеры
Среда 24 января
Лента новостей
11:57
Располневшая Стриженова решилась на "пластику"
11:45
Гордон выдал главный страх Порошенко по Донбассу
11:34
В Петербурге без вести пропал инженер из секретного бюро
11:26
Красавице Климовой исполнилось 40 лет
11:11
В Подмосковье загорелся склад с пластиком
10:50
МОК пустил на Олимпиаду только 20 лыжников из России
10:42
В Бельгии спасли напавшего с ножом на полицейских
10:18
Бывший муж изрубил и сварил мать двоих детей
10:12
На что молодежь променяла секс
09:57
Ночью под Москвой перекроют трассу
09:51
Фото Корчевникова с малышом произвело фурор
09:49
На юге Москвы произошло массовое ДТП
09:42
Звезда "Дома-2" бросила мужа после первой брачной ночи
09:38
Пересдать на права станет гораздо сложнее
09:37
Многодетная путана обокрала клиента на 120 тысяч
09:28
Известная писательница умерла в США
09:24
Больного раком Караченцова госпитализировали
09:07
"Куда исчезла грудь?": Гагарину обругали за издевательства над собой
09:04
Украинцев выставили с заседания ПАСЕ
09:00
В жутком ДТП под Саратовом погибли четыре человека
08:57
Цымбалюк-Романовскую застали с 60-летним бизнесменом
08:54
Ребенка обварило кипятком в школе на Урале
08:33
Россияне требуют запретить вдохновившую студента-некрофила из Бауманки песню
08:25
Барановская сцепилась со Стриженовой из-за Аршавина
08:23
На Олимпиаде ввели полный запрет на флаг России
08:11
У Виктора Ана сдали нервы на публике
07:55
Жильцы общежития под Москвой массово отравились газом
22:00
У юной фигуристки Загитовой есть скрытый поклонник
21:53
Ведущий Дома-2 довел беременную Рапунцель до бешенства
21:45
Автомобиль королевы красоты убил четверых людей
21:28
"Пью я каждый день": тайная жизнь убитой студентки
21:08
Безумные регионы: ритуальное бюро использует бэушные гробы
21:02
Узбеки-трансвеститы пойманы за сексом в центре Москвы
20:43
Шипулин и другие: кому из россиян запретили ехать на Олимпиаду
20:12
Хворостовский чудовищно распух перед кончиной (фото)
20:10
В квартире на юго-востоке Москвы нашли труп с пробитой головой
19:47
"Единая Россия" изменит ПДД в части перевозки детей-инвалидов
19:40
Семья москвичей умерла при загадочных обстоятельствах
19:13
Неприятные сюрпризы для автовладельцев в 2018 году
19:05
МОК нелепо оправдался за унижения россиян
19:02
Страшная смерть Познера в самолете
18:13
Кто виноват в жуткой трагедии со студентами
17:55
Главные способы сохранения молодости
17:40
"Им будет стыдно и позорно": униженных россиян просят поехать на Игры
17:30
Как правильно распределить день
17:24
Эрдоган уничтожает союзников США
17:13
5 секретов соблазнения взрослой женщины
17:00
Украина наплевала на европейские ценности
16:51
В Москве на стройке метро произошел пожар
16:51
Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар"
16:50
Сексуальная Беркова развратила пенсионера
16:27
Почему убитая и изнасилованная студентка ВШЭ была потенциальной жертвой
16:26
Неведомая "болезнь" Лаврова вызвала переполох
16:12
Корчевников взбесил Селина вопросом о бывшей жене Салтыковой
15:59
Юридические войны XXI века
15:49
"Аэрофлот" начнет летать в болгарский Бургас
15:42
Порошенко подняли на смех из-за зарплаты
15:35
Под Москвой встали электрички
15:28
Причина новой волны отстранения россиян от Игр оказалась неожиданной
15:21
Бизнесмены предпочитают летать "Аэрофлотом"
15:12
Что связывало Высоцкого и Шемякина
15:04
Лихач разогнался до 120 километров в час на встречке (видео)
15:02
"Дурачок": бабушка пожалела студента-убийцу из Бауманки
14:47
Сыгравший Тинки-Винки актер умер в Британии
14:47
Деньги российских пенсионеров отправят в Саудовскую Аравию
14:39
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
14:36
Хоккеистов сборной России не допустили до Игр-2018
14:31
Чемпионов России по фигурному катанию отстранили от Олимпиады-2018
14:28
"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан
14:04
Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую (видео)
14:02
"За что?": жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады
14:02
Жена дерзко поставила на место зарвавшегося Маликова
14:00
"Единая Россия" объявила о ребрендинге
13:51
В Донбассе вездеход военных протаранил автобус с шахтерами
13:23
Россиян хотят оградить от "Смерти Сталина"
13:21
Группа компаний "АРКС" приступила к реконструкции отстойников Ново-Курьяновских очистных сооружений
13:17
Максим Галкин: Мои дети уже обречены
13:13
Зарезавший подругу студент Бауманки трижды надругался над ее трупом
13:09
На Аляске произошло мощное землетрясение
12:59
Отстранение Шипулина и Устюгова довело Губерниева до отчаяния
12:52
Мишель Легран даст единственный концерт в Кремле
12:51
Легендарный джазовый музыкант умер от рака
12:42
В Петербурге автобус с пассажирами вылетел с дороги
12:37
Володин: Надеемся на открытый и честный диалог с ПАСЕ
12:26
Пожар на месте жуткой аварии с поездом сняли на видео
12:04
Москвич посадил любовницу в ванну и угрожал убить феном
12:03
Вокруг Ульяны Сергеенко разгорелся международный скандал
11:53
Щедрое предложение Путина вызвало дрожь у Порошенко
11:52
Студент Бауманки убил однокурсницу из-за несчастной любви
11:30
Священник из "Дома-2" угрожает новому парню своей любимой
11:25
Массовую турецко-курдскую драку в Германии сняли на видео
11:22
Шипулину и Устюгову запретили ехать на Олимпиаду
11:15
Буланову с сыном экстренно госпитализировали
11:06
В МЧС рассказали о ЧП в московской школе
10:57
Володин поздравил Верховный суд с 95-летием
10:53
Киев мечтает испортить России ЧМ-2018
10:51
Дочь Фрейндлих парализовало из-за сравнений с актрисой
10:48
"Заслуженная путана" изнасиловала собутыльника в Омске
10:39
В Москве водитель автобуса умер за рулем
10:34
Под Москвой продавец бургеров застрелил конкурента
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Хворостовский чудовищно распух перед кончиной (фото)
К Караченцову позвали патологоанатома
Общество

Чистый воздух признали опасным

Фото: GLOBAL LOOK press
Борьба с глобальным потеплением нанесет вред планете, выяснили ученые. По их мнению, очищение атмосферы приведет к резкому повышению температуры.
прочитано 306 раз

Очищать воздух от загрязнений нельзя, решили исследователи. Эксперименты провела группа ученых из Великобритании, США, Норвегии и Германии.

ПО ТЕМЕ

Человечеству в скором времени грозит мучительная гибель

Раскрыты жуткие последствия глобального потепления

По их данным, аэрозоли – такие, как сульфаты и сажа – играют роль защитного барьера, который поглощает часть солнечной радиации. Если такой "щит" уничтожить, Земля будет нагреваться быстрее. В результате человечество столкнется с длительными засухами и наводнениями.

Варианты изменения климата, которые предусматривают исчезновение аэрозолей, исследователи смоделировали на компьютере. Выяснилось, что очищение атмосферы, учитывая современный уровень содержания в ней диоксида углерода, усилит парниковый эффект. Средняя температура на планете повысится на 0,5-1,1 градуса по Цельсию, пишет журнал Geophysical Research Letters.

Dni.Ru писали о том, что атмосфера Земли станет непригодной для жизни через 100, а при самом лучшем сценарии – через 200 лет. Неблагоприятный прогноз для человечества опубликовали американские ученые. Все дело в глобальном потеплении – в том самом выбросе парниковых газов в атмосферу. Даже если в ближайшее время удастся снизить количество выбросов, это ненамного отсрочит страшный конец цивилизации. Поглощение энергии по-прежнему будет повышать температуру планеты, предупреждают ученые из США.

При условии, что текущее потребление энергии продолжится, уже в 2200–2400 годах находиться на открытом воздухе человек (да и любое другое млекопитающее) не сможет – его ждет мучительная смерть. Не спасет от такого финала человечество даже снижение его численности, которое исследователи запланировали на 2100 год. 

Автор: Андрей Евлампиев24 января 2018, 11:23

комментарии

Политика

Щедрое предложение Путина вызвало дрожь у Порошенко
Британцы готовы голосовать за Путина
Украина хамски ответила на щедрый жест Путина
"Давно пора": Захарова похвалила оплошавшего Порошенко

Шоу-бизнес

Джигарханян: Виталина перла как танкетка
Бузову унизили отказом уступить ей место
Фото Корчевникова с малышом произвело фурор
Звезда "Дома-2" бросила мужа после первой брачной ночи

Проишествия

Зарезавший подругу студент Бауманки трижды надругался над ее трупом
Москвич посадил любовницу в ванну и угрожал убить феном
Жестокую драку на юге Москвы сняли на видео
Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за "неправильного" цвета кожи (видео)

Lifestyle

Страшная смерть Познера в самолете
Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар"
"Что? Где? Когда?" заменила Друзя и Поташева детьми
Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой
Шоу-бизнес

Хворостовский чудовищно распух перед кончиной (фото)

Опубликованы уникальные фото с последнего дня рождения певца
Спорт

У Виктора Ана сдали нервы на публике

Спортсмен покинул собрание команды, услышав о своей дисквалификации

Происшествия

Россияне требуют запретить вдохновившую студента-некрофила из Бауманки песню

Авторы петиции считают, что композиция "побуждает к преступлению"
Шоу-бизнес

"Куда исчезла грудь?": Гагарину обругали за издевательства над собой

Певица похудела до неузнаваемости

Гороскоп

У юной фигуристки Загитовой есть скрытый поклонник
Собчак начала вскрывать язвы
Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января
Истеричную Бузову ждет серьезное лечение

Фоторепортажи

Звезды попрощались с Шаинским в Москве
Известные актрисы разделись на красной дорожке
Развратный отдых Бузовой в Таиланде
Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

Спорт

Хоккеистов сборной России не допустили до Игр-2018
"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан
"За что?": жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады
Киев мечтает испортить России ЧМ-2018

Регионы

"Заслуженная путана" изнасиловала собутыльника в Омске
Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru