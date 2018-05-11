Выявлена опасность общения с курильщиками

Американские ученые пришли к выводу, что совместное проживание или даже общение с курильщиком может быть опаснее, чем пассивное курение. Никотинозависимые люди являются источниками и распространителями различных токсичных веществ, считают эксперты.

Медики обнаружили, что продукты горения гораздо более опасны, чем считалось ранее. Химикаты оседают на волосах и одежде курильщика и остаются там надолго.

Когда человек заходит в помещение после перекура, мелкие токсичные вещества начинают циркулировать в воздухе. Если в помещении есть вентилятор, то вредоносные субстанции быстро распространяются по всему зданию.

Так, исследователи оценили качество воздуха в учебном классе, в котором никто не курит, передает портал Science Advances. Выяснилось, что в нем присутствуют токсичные вещества, которые принесло потоком воздуха из других помещений. Более того, даже частое проветривание не помогает избавиться от нежелательных частиц.

"Люди обычно не вспоминают о сигаретном дыме, когда говорят о чистоте воздуха. Мы знаем о химическом загрязнении, только если видим или чувствуем его признаки. Наше исследование напоминает, как много существует вредных субстанций, о которых человек даже не подозревает", – рассуждает ведущий профессор исследования. Он добавил, что изучение окружающей среды, где люди проводят большую часть времени, поможет составить полную картину того, что именно находится в воздухе.