Названа страшная опасность офисной работы
Наибольшей опасности подвержены офисные сотрудники, которые весь день не покидают рабочее место. Такой образ жизни приводит к риску возникновения нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз или атрофию спинного мозга. Нагрузка же на ноги снижает вероятность появления подобных недугов.
Специалисты доказали это с помощью эксперимента на мышах, который длился 28 дней. Хвост грызунов был привязан к клетке таким образом, что животные могли свободно перемещаться только на передних лапах. В течение опыта они нормально питались и не были подвержены стрессу.
Затем исследователи проанализировали зону мозга, которая поставляет новые нейроны на протяжении всей жизни организма. Оказалось, что обездвиживание задних лап уменьшало количество нервных стволовых клеток на 70% по сравнению с контрольной группой животных, сообщает MedicalXpress.
Итальянские ученые пришли к выводу, что упражнения для ног обеспечивают генерацию сигналов, инициирующих производство здоровых нервных клеток. Специалисты рекомендуют тем, кто ведет сидячий образ жизни, уделять больше времеми пешим прогулкам.
Популярная телеведущая удивила общественность
Новостью поделилась подруга ведущей, певица Юлия Началова
Женщина требует алименты
Дочь легендарного артиста намерена идти до конца