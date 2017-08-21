Сидячий образ жизни повышает риск смерти

Канадские ученые провели исследование с целью выяснить, как сидячий образ жизни влияет на здоровье. Оказалось, что пониженная активность повышает риск смерти людей среднего и пожилого возрастов.

Чтобы понять, как связан недостаток активности с продолжительностью жизни, ученые изучили данные более трех тысяч человек в возрасте от 50 лет и старше. Они отслеживали их активность в течение дня, измеряя ее специальным индексом, сообщает EurekAlert.

"Мы обнаружили, что у людей, которым был присвоен низкий рейтинг индекса, время сидения не было связано с риском смерти. Сидячий образ жизни ассоциировался с более высоким риском смерти только у уязвимых или слабых людей, которые не следовали недельной рекомендации по умеренной физической активности", – пояснила доктор медицинского факультета Университета Далхаузи в Новой Шотландии Ольга Тео.

По словам авторов работы, практикующие врачи должны поощрять своих пациентов вести активный образ жизни. "Даже что-то такое простое, как хождение по дому с помощью ходунков или трости, может принести пользу", – говорит Тео. Кроме того, они считают важным включить в государственную программу здравоохранения пропаганду здорового образа жизни.

Ранее американские исследователи пришли к выводу, что проводить более десяти часов в день в сидячем положении чревато болезнями сердца. Риск в этом случае возрастает на восемь процентов.