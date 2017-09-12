Ученые предупредили об опасности длительного сидения на стуле

Ученые из США рекомендуют каждые полчаса устраивать себе короткий перерыв. Такие выводы они сделали после четырехлетнего исследования.

Ученые определили промежуток времени, в течение которого человек может сидеть без вреда для организма. Эксперты настаивают, что человеку нельзя сидеть дольше получаса. Специалисты рекомендуют каждые 30 минут вставать и устраивать себе короткую прогулку.

Исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine, основывается на работе авторов по изучению времени нахождения в сидячем положении и продолжительностью жизни. В эксперименте принимало участие около восьми тысяч респондентов, самому молодому из которых было 45 лет. За время четырехлетнего исследования 340 участников умерло. Результаты исследования показывают, что современный человек из 16 часов бодрствования сидит целых 12 часов. Меньше всего рисковали умереть те, кто как минимум раз в полчаса вставал, разминался или просто ходил.

Впрочем, работникам, которым приходится сидеть, не о чем переживать – согласно прошлогоднему исследованию группы медиков из Норвегии, Австралии и США, для полного устранения негативного воздействия сидячего образа жизни достаточно легких, но регулярных физических нагрузок.

Ранее ученые-кардиологи объявили, что человек должен минимум два часа в день уделять физическим нагрузкам в течение восьмичасового рабочего дня. К такому выводу медики пришли, проанализировав данные более семисот тысяч американцев на протяжении одиннадцати лет. После получаса в сидячем состоянии, обмен веществ человека замедляется на 90%, выяснили врачи. Если сидеть без перерывов больше двух часов, то концентрация полезного холестерина в организме падает на 20%. Однако, всего пять минут физического напряжения нивелируют этот эффект.