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Здоровье

Найдена убивающая комаров таблетка

Кадр из фильма "Астерикс на Олимпийских играх"
Международная группа исследователей из Кении, США и Великобритании пришла к выводу, что препарат от вшей и чесотки приводит губителен для кусающих людей комаров. Сообщается, что побочные эффекты от лекарства для человека незначительны.
прочитано 980 раз

В подтверждение своей гипотезы исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 140 уроженцев Кении, зараженных малярией. В течение трех дней добровольцы получали от 300 до 600 миллиграммов ивермектина, после чего их кровью кормили комаров. Было установлено, что даже при меньшей дозировке кровь остается ядовитой для паразитов на протяжении месяца. Практически все употребившие ее комары умерли примерно через две недели. Эксперты убеждают, что у препарата относительно небольшое количество побочных эффектов, и надеются, что вещество внесет свой вклад в борьбу с малярией, пишет издание Tech Times. 

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До этого бразильские ученые с помощью системы искусственного интеллекта обнаружили, что триклозан, содержащийся в обычной зубной пасте, подавляет развитие малярийного плазмодия. Это открывает дорогу для создания новых препаратов, способных бороться с малярией, стойкой к действию существующих лекарств.

Также сообщается, что исследователи из Китая создали радар для отслеживания москитов. Система способна отслеживать комаров на расстоянии до двух километров. Инженеры оснастили радар приемом частоты с улавливанием звука взмаха крыльев насекомых. Основой для разработки функционала стали секретные военно-оборонные технологии. Изобретатель "оружия против насекомых" пожелал сохранить анонимность.

Автор: Михаил Вштанов2 апреля 2018, 09:52

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