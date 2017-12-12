Жителям России грозит опасная тропическая инфекция

У жителя Казани обнаружили редкую тропическую инфекцию. В глазах мужчины поселились черви.

Паразиты были найдены в теле россиянина во время плановой диспансеризации. Офтальмологи поставили больному редкий для наших широт диагноз – "Дирофиляриоз глаз". Как сообщает Kazanfirst.ru, это заболевание характерно для куда более теплых регионов: Шри-Ланки, территорий Южной Европы и Малой Азии. Это первый зафиксированный случай подобного заболевания в Татарстане.

Переносчиком инфекции являются комары, которые сначала кусают больных паразитами собак, а после людей. Люди могут заболеть этим неприятным недугом во время отдыха у водоемов. Самый опасный период для заражения – с мая по сентябрь, когда вырастает количество насекомых-переносчиков.

Когда инфекция попадает в глаза, в них появляются черви, движение которых человек может принять за галлюцинации. Паразиты заметны невооруженным глазом, напоминают закрученные нитки или узелки. Помимо того, у пациента может снизиться острота зрения. Сейчас мужчина проходит лечение.

Ему повезло, специалисты смогли диагностировать заболевание на ранних стадиях и извлечь из организма паразитов. Теперь казанцу предстоит пройти курс лечения противоинфекционными препаратами.

Напомним, ранее Dni.Ru писали про других опасных паразитов, которые угрожают людям. Ветеринары обеспокоены стремительным распространением ленточных червей у домашних животных. Заражение человека этим гельминтом может привести к смерти.

Попадание паразита в пищеварительную систему становится причиной летального исхода в 50-75% случаев. Единственный способ гарантировано избежать смерти – ранняя диагностика и операция. Хирурги удаляют самого ленточного червя и вырезают пораженные гельминтом ткани.