Жуткое насекомое с рогами из брюха шокировало Сеть
Необычное насекомое назвали пришельцем. Известно, что его выловили в Индонезии. Пользователям Сети рогатая бабочка показалась устрашающей. Хозяину дома, в который заполз монстр, посоветовали бежать из здания, а лучше вообще его сжечь, передает РИА ФАН.
Однако ученые успокоили общественность. Насекомое оказалось молью Creatonotos Gangis, а необычные рога-щупальца – приспособлением для завлечения самок. По словам энтомологов, самцы насекомых этого вида имеют трубки, называющимися корематами.
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