Жуткое насекомое с рогами из брюха шокировало Сеть

Похожее на мотылька насекомое с крупными волосатыми щупальцами-рогами, растущими из брюха, сняли на видео. Ролик шокировал пользователей Сети.

Необычное насекомое назвали пришельцем. Известно, что его выловили в Индонезии. Пользователям Сети рогатая бабочка показалась устрашающей. Хозяину дома, в который заполз монстр, посоветовали бежать из здания, а лучше вообще его сжечь, передает РИА ФАН.

Однако ученые успокоили общественность. Насекомое оказалось молью Creatonotos Gangis, а необычные рога-щупальца – приспособлением для завлечения самок. По словам энтомологов, самцы насекомых этого вида имеют трубки, называющимися корематами.