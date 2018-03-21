Что поможет продлить среднюю продолжительность жизни

Российские ученые-атомщики создали первый в мире медицинский прибор, синтезирующий азот из воздуха. Уникальная разработка позволит увеличить среднюю продолжительность жизни россиян.

Аппарат ингаляционной терапии оксидом азота "Тианокс" для лечения нарушений легочного кровообращения прошел клинические испытания. Рынок нуждается в десяти тысячах таких приборов, каждый из них стоит по 2,5 миллиона рублей. Как сообщили в "Росатоме", на прибор уже поступают первые заказы от больниц и медицинских центров.

По словам директора Российского федерального ядерного центра в Сарове Валентина Костюкова, аппарат является уникальным прибором для азототерапии. Эксперты уверены: введение препарата в широкий оборот позволит на два с половиной года увеличить среднюю продолжительность жизни граждан России.

Как известно, для лечения нарушений кровообращения в легких медики используют ингаляции оксида азота. Его получают на специальных станциях химическим способом, а затем доставляют в клиники в баллонах. Аппарат "Тианокс" способен синтезировать оксид азота перед ингаляцией или непосредственно в процессе терапии. Благодаря этому работа врачей станет легче, кроме того, будет повышена общая доступность жизненно важной терапии.

"Тианокс" не имеет аналогов в мире, в нашей стране разработка защищена пятью патентами. В 2019 году планируется получить патенты на заграничный рынок и тогда же вывести инновационный прибор в продажу.

Стоит отметить, что аппарат разработан в ядерном центре в Сарове. Он входит в состав государственной корпорации "Росатом". Это мощный научно-исследовательский центр нашей страны, который решает важнейшие научные задачи общегосударственного значения, в том числе оборонные. В состав центра входят несколько институтов, а также конструкторские бюро и тематические центры, объединенные общим научным и административным руководством.