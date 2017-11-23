"Росатом" пригласил блогеров "понюхать рутений"

Госкорпорация "Росатом" пригласила журналистов и блогеров убедиться, что никакого выброса рутения на предприятии "Маяк" в Челябинской области не было. Всем желающим обещают оформить пропуск в закрытый город Озерск.

"Вы журналист, блогер? Слышали про "рутениевые облака и дожди"? Интересно, откуда все началось? "Росатом" начинает тотальный ликбез и приглашает вас в поездку по местам "боевой славы" Ru-106", – опубликовал приглашение "Росатом" на своих страницах в социальных сетях.

Специалисты корпорации обещают ответить на вопросы, которые возникли в свете последних новостей об облаке рутения над Европой – как может образоваться изотоп рутения, как его обнаружить и где та труба на "Маяке", откуда вылетает рутений. Журналисты узнают также, можно ли понюхать и потрогать рутений.

21 ноября в корпорации заявили, что возможное загрязнение атмосферы изотопом рутения-106 не связано с работой предприятия "Маяк", входящего в структуру "Росатома". Как заявили в пресс-службе производственного комплекса, в этом году источники из рутения-106 на "Маяке" не производились, показатели выбросов находились в пределах обычных значений, а радиационный фон не повышался. 22 ноября Ростехнадзор по результатам своих проверок сообщил, что нарушений в работе предприятия "Маяк" не выявлено.

Первые сообщения о следах рутения-106 в воздухе появились в конце сентября – начале октября. Немецкое ведомство по радиационной защите обнаружило над Австрией и Германией радиоактивные следы. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале. Впрочем, эти выводы оказались ничем не подкреплены. В то же время российские лаборатории не зафиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.

Позже Росгидромет сообщил, что загрязнение воздуха радиоактивным изотопом наблюдалось в конце сентября в нескольких регионах. И, несмотря на то, что фон предыдущего месяца был превышен в сотни раз, зафиксированный уровень в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации.