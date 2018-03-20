Ученые научились контролировать желания людей?

Желания людей теперь можно контролировать? В одном из научных институтов "Росатома" создали уникальный прибор для регистрации слабых биомагнитных полей.

Мозг человека – сложнейший механизм, в котором каждую секунду происходят миллионы разных процессов. Ученые давно бьются над разгадкой действия этого уникального изобретения природы.

В Российском федеральном ядерном центре в Сарове разработали комплекс для регистрации сверхслабых биомагнитных полей, который поможет выявлять центр желаний в мозгу живых организмов. Прибор работает на основе метода сверхпроводящей магнитометрии и без проникновения внутрь организма регистрирует сверхслабые магнитные поля.

Такие поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы раз слабее магнитного поля Земли и потому могут быть зарегистрированы только с помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, обладающих достаточной чувствительностью. Ученые "Росатома" научились распознавать сверхслабые магнитные поля с помощью устройства, называемым магнитоэнцефалографом.

"Эта разработка даст возможность выявлять центры желаний и даже управлять ими", – пояснили РИА Новости создатели комплекса.

Его работа заключается в сборе больших массивов данных, несущих информацию о процессах, происходящих в головном мозге. В процессе их обработки ученые реконструируют источники различных сигналов в коре головного мозга, отслеживая, в том числе, и работу центра желаний.