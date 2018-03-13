"Росатом" признан лучшей госкомпанией-работодателем

"Росатом" занял первое место среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей по версии портала HeadHunter, подведшего итоги прошлого года. Список составлялся уже в восьмой раз, в него вошли более тысячи предприятий и организаций.



"Росатом" не первый год получает золото в рейтингах работодателей, составляемых авторитетными агентствами и изданиями. В топ-листе госкорпорация фигурирует с 2012 года, где в итоге смогла подняться на 30 позиций (с 32-го на 2-е место), став лучшей госкорпорацией для работы в России.



"Это самый большой рост за всю историю рейтинга среди работодателей-участников по суммарному индексу, складывающемуся из трех показателей – результатов голосования соискателей, уровня вовлеченности работников и эффективности службы управления персоналом организации", – сообщила эксперт рейтинга Нина Осовицкая. Итоговый индекс "Росатома" составил 138 баллов (это, кстати, выше предыдущего индекса победителя), против 125 годом ранее.

Директор по персоналу "Росатома" Татьяна Терентьева, в свою очередь, отметила, что быть лидером и почетно, и непросто. По ее словам, с каждым годом конкуренция среди тех, кто попадает в рейтинг, быстро увеличивается. В таких условиях "приближение на одну позицию к вершине рейтинга еще ценнее", сказала она. "Амбициозные, масштабные и инновационные задачи, которые сегодня стоят перед госкорпорацией в стране и за ее пределами, являются залогом для дальнейшего успешного движения атомной отрасли вперед", – добавила Терентьева.

Рейтинг лучших работодателей России считается наиболее авторитетным в стране. В процессе его составления дается независимая оценка привлекательности компаний для работников и специалистов. Итоговое место присваивается по итогам сложения трех оценок – результатов голосования соискателей и уровня вовлеченности работников (доля каждого в рейтинге составляет 40%), оценки эффективности службы управления персоналом (доля – 20%).

Правильность расчетов результата проверяют независимые международные и российские аудиторские компании. В разные годы это были Deloitte, KPMG, "БДО Юникон". В этом году этим занимались партнеры и международные консультанты PricewaterhouseCoopers (PwC).

Отметим, что "Росатом" неоднократно признавался одним из лучших работодателей страны. Госкорпорация занимала первые места в рейтингах крупнейших рекрутинговых порталов России HeadHunter и Rabota.ru, Aon Best Employer (Лучший работодатель) международной консалтинговой компании AON Hewitt и студенческих рейтингов Universum.