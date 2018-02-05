Жареная картошка спасет от облысения

Ученые из Университета Йокогамы (Япония) предложили бороться с алопецией с помощью химиката, который содержится в картофеле фри. Они смогли вырастить зародыши волосяных фолликул, используя вещество под названием полидиметилсилоксан.

Химикат добавляется в картофель фри, чтобы масло, в котором он готовится, не вспенивалось. Также вещество пропускает через себя кислород. Эта его особенность и пригодилось для выращивания волосяных фолликул.

Специалисты с помощью полидиметилсилоксана успешно вырастили пять тысяч зародышей, сообщает Metro. Их пересадили на мышей, и через несколько дней у грызунов выросло несколько пучков волос. По словам ученых, фолликулы "повторяют жизненный цикл обычных волос". Эксперименты доказали, что этот метод сработает и для человека.

Напомним, летом прошлого американские ученые предложили активизировать стволовые клетки в фолликуле, которые отвечают за рост волос, при помощи разблокирования производства солей молочной кислоты в элементарной единице организма. Специалисты создали два препарата для борьбы с облысением, которые нужно наносить на кожу. Они получили название RCGD423 и UK5099. На препараты уже поданы предварительные заявки на изобретение.

Как писали Dni.Ru, ученые пришли к выводу, что облысение происходит из-за сокращения волосяных фолликулов. Из-за их повреждения волосы перестают получать вещества через мембрану. Процесс омолаживания прекращается, что приводит к потере волоса. При этом облысение может быть обусловлено не только неудачной генетикой, но и различными заболеваниями.