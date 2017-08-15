Ученые смогли побороть облысение

Американские специалисты нашли новый эффективный способ борьбы с облысением. Для этого они создали два новых препарата.

Эксперты предложили активизировать стволовые клетки в фолликуле, которые отвечают за рост волос необычным способом. Они решили разблокировать производство лактатов (солей молочной кислоты) в элементарной единице организма.

Эти соединения производятся в митохондриях из солей пировиноградной кислоты. А они, в свою очередь, синтезируются с участием глюкозы, проступающей из кровотока в клетку, сообщает сайт Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Специалисты создали два препарата для борьбы с облысением, которые при нанесении на кожу стимулируют выработку лактатов. Они получили название RCGD423 и UK5099. Эксперименты проводились на грызунах.

Ученые полагают, что препараты окажутся эффективными и для людей. На них уже поданы предварительные заявки на изобретение.

Отмечается, что ранее исследователи не знали, каким образом изменение производства лактатов влияет на рост волос. Специалисты считают, что новые препараты найдут применение при борьбе с облысением, в том числе у лиц с гормональным дисбалансом или проходящих курс химиотерапии, а также находящихся в стрессовых ситуациях.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что облысение происходит из-за сокращения волосяных фолликулов. Из-за их повреждения волосы перестают получать вещества через мембрану. Процесс омолаживания прекращается, что в итоге приводит к потере волоса. При этом облысение может быть обусловлено не только неудачной генетикой, но и различными заболеваниями.