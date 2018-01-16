Пытавшийся сдержать чих мужчина порвал горло

Серьезную травму горла получил мужчина в Великобритании. Пытаясь сдержаться и не чихнуть, он потерял голос.

Врачи приняли пациента с жалобами на сильные боли в горле и затрудненную речь. Как выяснилось, симптомы появились после того, как мужчина приложил усилия, сдерживая чиханье.

Пациент рассказал, что зажимал нос и рот рукой, когда почувствовал сильную боль в горле. Медики определили, что при надавливании его шея издает потрескивающий звук.

Мужчину отправили на томографию, которая показала разрыв в нижней части глотки, в месте соединения с пищеводом. В клетчатке средостения скопился воздух.

Британец неделю вынужден был питаться через трубочку, внутривенно ему вводили антибиотики во избежание распространения инфекции. Через семь дней его состояние значительно улучшилось.

Врачи предупредили об опасности попыток сдержать чиханье, зажимая нос и рот. Это может привести к серьезным повреждениям, таким как медиастения, прорыв барабанной перепонки и даже инсульт, отметил автор исследования, опубликованного в BMJ Case Reports.

Ранее в Великобритании стоматолог едва не лишил пациентку жизни. Во время операции на корне зуба он уронил в горло 29-летней женщины иглу длиной 2,5 сантиметра.

Пациентка начала задыхаться, из-за сокращений мышц горла инструмент провалился в желудок. Однако самоуверенный врач не стал вызывать скорую помощь и повез пациентку в больницу. По дороге игла успела повредить внутренние органы.

К счастью, операция прошла успешно, однако потерпевшая на неделю потеряла голос и долго лечилась. За это время ее уволили с работы. Женщина подала на нерадивого стоматолога в суд.

