Как отличить простудный насморк от аллергии

В межсезонье из-за непогоды и слякоти человек, укутанный в шарф и шмыгающим носом – картина привычная. Простуда и насморк весной и осенью дело обычное. Хотя есть и те, у кого из носа течет круглый год. Как же отличить банальную простуду от аллергического насморка?

Само по себе понятие "насморк" не является медицинским. В медицине оно обозначается словом "ринит". Ринитов много. Острый ринит – это то, что мы называем простудой, возникает обычно при контакте с заболевшими ОРЗ и ОРВИ. Хронический ринит бывает вазомоторным, гипертрофическим, атрофическим и, в частности, аллергическим.

"Острый ринит передается воздушно-капельным путем. То есть, если в одном конце вагона метро кто-то чихнул, то через пару минут вирусы распространятся по всему вагону. Инкубационный период у вирусных инфекций длится около двух-пяти дней. Слабость, сильная утомляемость, повышение температуры, чихание и выделения из носа говорят о начале болезни. У острого ринита три стадии, – рассказывает кандидат медицинских наук, врач отоларинголог ГКБ N1 им. Пирогова Александр Миронов. – В первой стадии у человека возникают сухость и неприятные ощущения в носу. На второй стадии появляются обильные выделения из носа. На третьей могут появиться гнойные выделения. Длится такое состояние от десяти дней до двух недель. Если же оно затягивается, значит, у заболевшего начались осложнения в виде синуситов". По словам Александра Миронова, это может быть верхнечелюстной синусит, фронтальный синусит, фарингит, трахеит, вплоть до пневмонии. В этом случае больному необходимы антибиотики. Иногда предпринимаются даже хирургические вмешательства, как одно из наиболее эффективных способов лечения острого синусита и профилактики перехода этого заболевания в хроническую стадию.

Хронический аллергический ринит – это не разовое заболевание, а повторяющаяся проблема. Обычно, у человека есть некая предрасположенность к аллергии, зачастую, даже с детства. Такие недуги лечатся достаточно сложно. Для того, чтобы эффективно с ними бороться, прежде всего, необходимо пройти полное обследование у аллерголога и выявить тот аллерген, который вызывает эту болезнь. "Хронический аллергический ринит протекает либо по типу немедленной реакции, либо реакции замедленного типа. При немедленной аллергической реакции пациентов, чаще всего, беспокоят приступы чихания, зуд и заложенность в носу, а также обильные водянистые выделения. При реакции же замедленного типа, обычно, люди жалуются на затруднение носового дыхания, особенно по утрам, а также изменения носового дыхания при переменах положения тела, когда закладывает ноздрю, которая находится ниже. Выделения при этом обильные и носят характер уже не водянистой, а густой слизи. При осмотре врачом полости носа аллергический ринит можно определить по характеру слизистой оболочки. Как правило, она синюшного оттенка. Именно поэтому отоларинголог может поставить диагноз уже на основании осмотра пациента, хотя подтверждается это дальнейшим обследованием" – рассказывает Миронов.

Лечение аллергического ринита состоит из нескольких этапов. Во-первых, необходимо устранить те аллергены, которые были выявлены. Чаще всего, это пыльца растений, домашняя или библиотечная пыль, возможно, шерсть животных. Частое проветривание и влажная уборка помещения облегчат аллергикам жизнь. Во-вторых, потребуется медикаментозная терапия, в которой используются антигистаминные препараты.

Раньше широко применяли лекарства, обладающие выраженным побочным эффектом в виде сонливости, а в настоящее время их заменяют более современными, после приема которых человека не клонит в сон. Помимо антигистаминных, применяют препараты местного действия – аэрозоли, распыляя их в полости носа, тем самым, снижая проявления аллергического ринита. Очень хороший эффект оказывает промывание носа раствором поваренной соли, который можно самостоятельно приготовить в домашних условиях, наполнив стакан обычной кипяченой водой и добавив туда половину чайной ложки поваренной соли. Также, одно из наиболее прогрессивных методов лечения аллергического ринита – это иммунотерапия. По мнению врача, она предполагает введение небольших доз аллергена в организм пациента длительным курсом, давая отличную положительную динамику и высокий процент снижения неприятных симптомов.

Итак, аллергический и простудный насморк – это абсолютно разные заболевания. Если острый, простудный ринит вызывается, чаще всего, вирусами, то аллергический ринит появляется на фоне постоянного воздействия аллергенов на организм человека. У пациентов с аллергическим ринитом страдает не только полость носа, но и околоносовые пазухи. Часто, таких пациентов развивается бронхиальная астма.

Уберечься от острой вирусной инфекции практически невозможно, но можно попытаться её предотвратить, защитившись от переохлаждения. Проще говоря, нужно теплее одеваться в холодный период года. Закаливание и занятия спортом также помогут укрепить иммунитет и противостоять ОРЗ и ОРВИ. А вот с аллергическим ринитом все гораздо сложнее. К сожалению, профилактика этого заболевания маловероятна. Если есть предрасположенность к аллергии, то рано или поздно она даст о себе знать. Впрочем, если быть внимательными к себе и дружить с врачами, неприятных последствий все же можно избежать.