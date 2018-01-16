Россиян предупредили о смертельной опасности на Украине
Ситуацию на Украине прокомментировали в Роспотребнадзоре. В ведомстве отмечают, что только за неполный 2017 год в Незалежной зарегистрировано 29 очагов вирусной инфекции. Данные подтверждают и в украинском Минздраве. А главная причина распространения вируса – несоблюдение противоэпидемических требований и несоблюдение правил личной гигиены.
"В настоящее время продолжается вспышка вирусного гепатита А в Николаевской области, где по состоянию на 5 января заболело 47 человек, из которых 38 были госпитализированы, в том числе шестеро детей. При этом в двух случаях заболеваний отмечено тяжелое течение инфекции", – сказано сообщении на сайте ведомства.
Сообщается также, что усилен санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через российско-украинскую границу. Граждан России просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.
Вирус гепатита А, который поражает печень, передается через грязную воду, руки, продукты питания. Инкубационный период заболевания – 28 дней.
В Украине каждый день фиксируют новые случаи заболевания гепатитом А. #news #гепатит #МОЗ https://t.co/kyDhJdLDtv— News Network (@NewsNetworkTV) 12 января 2018 г.
На днях стало известно, что украинские правоохранительные органы расследуют дело о массовом заражении жителей города Николаев гепатитом А. Городские власти проверяют все пункты очистки воды. С 3 января работа некоторых из них была остановлена.
А американские власти предупреждают граждан об эпидемии кори на Украине. Центр по контролю и предотвращению болезней США рекомендует путешественникам при посещении "защитить себя, проверив, были ли они вакцинированы", говорится в сообщении ведомства.
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