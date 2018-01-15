Беременность оказалась опасной для женского мозга

Исследователи из Университета Дикина в Австралии доказали, что интересное положение негативно сказывается на когнитивных функциях будущих матерей. В частности, у женщин ухудшается память.

Многие представительницы прекрасного пола отмечают во время беременности рассеянность: они не могут вспомнить, куда положили что-либо или забывают о каких-то своих действиях. Кроме того, женщины отмечают, что им сложно сконцентрироваться, они чаще теряют нить разговора и, чтобы оставаться организованными, приходится делать специальные заметки.

Ученые проанализировали 20 исследований, посвященных этому необычному явлению, за последние десять лет. Изучались данные 1230 женщин – 709 беременных и 521 небеременной, сообщается в журнале Medical Journal of Australia.

Специалисты отмечают, что общие когнитивные способности у женщин значительно ухудшались на протяжении третьего триместра по сравнению с небеременными. Также долгосрочные исследования выявили ухудшение памяти во время первых двух триместров.

Для того чтобы выяснить, как эти изменения влияют на качество жизни беременных, понадобятся дальнейшие исследования. Поиск более серьезных последствий беременности для мозга может помочь в разработке способов помощи женщинам, столкнувшимся с ними.

Ранее ученые из Бристольского университета пришли к выводу, что будущим мамам можно употреблять немного алкоголя. По их словам, безопасной дозой является литр пива или сидра в неделю.