Аутизм вызывает инфекция во время беременности

Инфекции у беременных вызывают аутизм у их детей из-за взаимодействия иммунной системы матери и "заготовок" клеток мозга в зародыше. Ученые нашли способ ослабить эту связь и тем самым уменьшить вероятность рождения аутистов.

"Мы открыли особый регион мозга, который, по всей видимости, отвечает за развитие всех необычных форм поведения, связанных с развитием аутизма. Если наше открытие подтвердится, то мы сможем резко уменьшить вероятность появления подобных проблем, подавляя размножение определенных микробов в кишечнике будущих матерей", – от имени коллектива ученых заявила Глория Чои из Массачусетского технологического института.



Специалисты заметили, что аутизм связан не только с наличием определенных мутаций в генах, управляющих работой и развитием мозга. Была также доказана связь между бактериями в кишечнике аутистов и их родителей. Пересадка здоровой микрофлоры матерям снизила вероятность развития заболевания у их потомства. Замена микрофлоры у новорожденных сделала их более социальными, говорится в опубликованной в журнале Nature статье.



Во время беременности на "заготовки" клеток мозга в особой зоне, расположенной внутри отвечающей за объединение информации части этого органа, пораженная иммунная система матери посылает особый белок, названный учеными интерлейкин-17. Он-то и мешает плоду нормально развиваться. В итоге работа мозгового центра ребенка нарушается еще до рождения. Чтобы проверить это умозаключение, ученые подавили работу клеток головного мозга в этой части коры у подопытных мышей, у которых уже развился аутизм. Мышата стали более склонными к общению друг с другом и избавились от других симптомов заболевания.

Выяснилось, что иммунную систему млекопитающих – в том числе человека – атакуют микробы из рода Savagella, считавшиеся раньше безобидными. Они-то и заставляют организм активно вырабатывать тот самый интерлейкин-17. Стоит только удалить из кишечника будущей матери этих микробов, как вероятность развития аутизма у плода резко убывает, а уже родившееся больное потомство выздоравливает. Следовательно, от развития аутизма у детей может защитить прием матерями препаратов, подавляющих размножение живущих в кишечнике Savagella.