Друзей из соцсетей признали опасными для здоровья

Исследователи из университета Региса уверены: чем больше у человека друзей в Facebook, тем хуже его здоровье. По словам ученых, из-за активности в соцсетях у человека повышается тревожность, что способствует снижению иммунитета.

Специалисты пришли к такому выводу понаблюдав за 89 студентами на протяжении десяти недель, отслеживая инфекции верхних дыхательных путей. В итоге оказалось, что чем больше друзей в социальной сети, тем больше заболеваний. автор исследования, Джей Камписи, говорит: "Если человек хочет поправить свое здоровье или почувствовать себя счастливым, то смотреть в экран смартфона – не самый лучший способ".



Тревога, которая является одной из причин слабого иммунитета, может возникнуть у пользователей Facebook при виде непрочитанного сообщения, проигнорированного запроса на добавление в друзья, негативного комментария и множества других причин. А чем больше у тебя "друзей", тем больше и раздражителей, утверждают авторы исследования. Со временем тревожное состояние может стать хроническим, сообщает "Газета.ru".

Помимо опасности подхватить инфекцию, социальные сети являются источниками множества проблем со здоровьем, в первую очередь с психическим. Они обладают большим аддиктивным потенциалом, то есть, значительным риском возникновения зависимости. Одна из причин этого явления заключается в том, что работа в социальных сетях раздражает центры удовольствия в нашем мозгу. Мы испытываем приятные эмоции, каждый раз, когда читаем доброжелательный комментарий под своей фотографией, получаем "лайк", когда кто-то оставляет положительный отзыв. Желание повторного получения этих эмоций несет нас вновь на просторы соц сетей, заставляя там проводить все больше и больше времени.

Помимо этого, общение в интернете может привести и к проблемам с физическим здоровьем. Тут и нарушение зрения, и сколиоз, и быстрая утомляемость. В особо запущенных случаях у человека может развиться даже туннельно кистевой синдром – он характеризуется сильными болями в запястье и вызван долгой работой с компьютерной мышкой.