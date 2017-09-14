Уродливых мужчин признали половыми гигантами

Популярная шутка о том, что настоящий мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. наконец-то нашла научное подтверждение. Американские исследователи пришли к выводу о том, что уродливые представители сильного пола отличаются высокой сексуальной активностью и идеально подходят для брака.

К таким выводам ученые из Университета штата Флорида пришли на основе эксперимента с участием 113 молодых пар в возрасте 20 лет, которые проживают в Далласе, штат Техас. Каждый участник исследования обоего пола был сфотографирован после чего оценивалась привлекательность его лица и тела.

Кроме того, испытуемых просили заполнить анкету, которая выявляла степень их желания поддерживать себя в форме и выглядеть привлекательно. Оказалось, что в тех случаях, когда мужчина оказывался менее привлекателен, чем его партнерша, он старался компенсировать этот недостаток своим поведением, пишет Esquire.

Так, некрасивые представители сильного пола отличались большим стремлением делать подарки своим половинкам, помогать по дому, а также проявляли большую сексуальную активность, чем те, кто доволен своим отражением в зеркале. В паре с уродливым мужчиной женщины также отмечали, что чувствуют себя более ценными и любимыми, а потому, их отношения были более крепкими.

В тех парах, где сильный пол, напротив, был привлекательнее своей второй половинки, дамы чувствовали себя менее уверенно. В таких отношениях женщины часто были одержимы диетами и тренировками. Кроме того, они были склонны к депрессии, расстройствам пищевого поведения и чувству острой неудовлетворенности собой.

"Результаты показали, что физически непривлекательный муж может негативно влиять на свою жену, особенно, если она не отличается красотой. Таким образом, в нарушении питания дам существенную роль играют социальные факторы", – пояснила автор исследования Таня Рейольдс.