Причину депрессии обнаружили в мозге

Белое вещество человеческого мозга имеет немалое влияние на мысли и эмоции. Теперь ученые выяснили, что в зависимости от состояния белого вещества человека может преследовать депрессия.

"Депрессивное расстройство является распространенным психическим заболеванием, которому подвержено от 5 до 30% населения. Поэтому существует настоятельная необходимость в выявлении механизмов, лежащих в основе депрессивного расстройства", – пояснили ученые в введении к своей научной работе, опубликованной в журнале Scientific Reports.



Сотрудники Эдинбургского университета изучили результаты сканирования мозга 3461 человека. Результаты, полученные с помощью диффузионной МРТ, позволили максимально точно реконструировать ткани мозга. Оказалось, что у подверженных депрессии пациентов целостность белого вещества была нарушена, сообщает "Газета.ru".

"Целостность белого вещества лобно-лимбических путей лежит в основе клинических признаков депрессивного расстройства из-за отсутствия лобного коркового контроля над областями мозга, которые связаны с обработкой эмоций", – указывают ученые.

По мнению исследователей, депрессия и вызывает такие изменения в человеческом мозге. Как именно работает этот механизм. пока непонятно, но результаты этой научной работы могут помочь при прогнозировании развития депрессивных расстройств. Впереди изучение влияния белого вещества мозга на настроение и тревожность.