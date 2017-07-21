Надежный способ избежать возрастного слабоумия

Чтобы избежать старческого слабоумия, достаточно изменить привычный образ жизни, считают исследователи. Отказавшись от некоторых привычек, можно сохранить в старости ясный ум.

Избежать старческого слабоумия, или деменции, можно с помощью нескольких несложных изменений в привычной жизни. Например, можно заняться спортом, изменить образ питания, поддерживать оптимальный вес, следить за давлением, пишет Лента.Ру со ссылкой на опубликованный в The Lancet доклад исследователей.

"Много чего могут сделать люди, и многое, что могут сделать общественное здравоохранение и политики, чтобы уменьшить число людей, страдающих деменцией", – считает Гилл Ливингстон, профессор психиатрии Университетского колледжа Лондона, соавтор научной работы. Член коллектива ученых Клайв Баллард, профессор, исследователь возрастных заболеваний в медицинской школе университета Эксетера добавил, что старикам следует придерживаться средиземноморской диеты, поддерживать здоровый вес и следить за артериальным давлением. По мнению экспертов, более трети случаев старческого слабоумия можно было бы избежать, применив их советы.

Раннее наступление деменции – и не только в преклонном возрасте – ученые связывают с потерей слуха, низким уровнем образования, пьянством и курением, другими зависимостями, даже с шопоголизмом. Риски также напрямую связаны с депрессиями, социальной изоляцией, сахарным диабетом, высоким кровяным давлением, ожирением и низкой физической активностью.